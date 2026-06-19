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Haberler Dünya Kupası Brezilya-Haiti maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Brezilya-Haiti maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası C Grubu'nda futbol dünyasının süper gücü Brezilya'nın kaderini belirleyecek kritik bir karşılaşmanın heyecanı yaşanıyor. Turnuvadaki ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşayan ve 1 puanla üçüncü sırada yer alan Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sı, ilk maçında İskoçya'ya tek golle mağlup olan Sebastien Migne yönetimindeki Haiti ile kozlarını paylaşıyor. Gruptan çıkma senaryolarını doğrudan etkileyecek olan bu randevuyu haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 03:20
Brezilya-Haiti maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda şampiyonluğun doğal favorilerinden biri olan Brezilya, turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti önderliğinde Fas karşısında alınan beraberliğin yaralarını sarmak isteyen Sambacılar, hücum hattındaki dünya yıldızlarıyla maça ağırlığını koyarak gruptan çıkma yolunda hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta ise ilk maçta İskoçya karşısında sergilediği inatçı savunma futboluyla dikkat çeken ancak sahadan 0-1 mağlup ayrılan Sebastien Migne'nin Haiti'si, dev rakibi karşısında tarihi bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Brezilya-Haiti maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BREZİLYA-HAİTİ MAÇI 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimares, Paqueta, Raphinha, Vinicius Jr., Cunha.

Haiti: Placide, Ade, Duverne, Delcroix, Arcus, Experience, Providence, Bellegarde, Jean Jacques, Casimir, Pierrot.

Brezilya-Haiti MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası C Grubu kapsamındaki Brezilya-Haiti mücadelesi 20 Haziran Cumartesi günü oynanıyor.

Brezilya-Haiti MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 03.30'da çaldı.

Brezilya-Haiti MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Haiti mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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