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02 Mart 2020, Pazartesi
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'den ayrılan tazminat alacak mı?

Fenerbahçe'den ayrılan Ersun Yanal tazminat alacak mı?

’de 20 yıl sonra G.Saray’a kaybeden, ligde de yarıştan kopan sarı-lacivertli kulüp, dün akşam yaptığı açıklamayla ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik adam sözleşmesinin kalan süresi için bir tazminat ödemeyecek.

'de uzun zamandır beklenen gelişme dün gece gerçekleşti. ile yollar ayrıldı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamayla Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi. Resmi siteden yayınlanan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivetli takımın 'de 'a 20 yıl sonra kaybetmesinin baş sorumlusu olarak gösterilen Ersun Yanal ile ilgili ilginç bir karar da alındı. karşısında beraberliği son saniyede kurtaran ve ligde şampiyonluktan iyice uzaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın yarın kupada ile oynanacak yarı final mücadelesinde takımın başında son kez sahaya çıkacağı da dile getirildi.

TAZMİNAT ALACAK MI?
Galatasaray derbisinden sonra Yanal'ın istifa etmemesinin sebebi'tazminat bekliyor' şeklinde yorumlanmış, ama hem kulüp hem hoca "Tazminat maddesi yok" diyerek bu değerlendiremeleri yalanlamıştı. Dünkü açıklamada Yanal'ın kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığı ifadesinin vurgulanması dikkat çekti. Fenerbahçe, Ersun Yanal'a sözleşmesinin kalan süresi için bir tazminat ödemeyecek.

  1. 2.3.2020
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