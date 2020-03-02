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Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
Fenerbahçe'de başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda bütün gözler Yanal'ın yerine gelecek olan isme çevrilmiş durumda. Fenerbahçeli kurmaylarda arayış sürerken taraftarın gönlünde yatan isim ortaya çıktı.
2 Mart 2020 Pazartesi 00:22
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Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi ve ikinci Ersun Yanal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, aynı başarıyı yakalamak için bu sezon takımın başına geçmişti.
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Büyük umutlarla başlanan sezon Fenerbahçe için pek iyi gitmedi ve özellikle sezonun ikinci yarısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Zirveyle aradaki puan farkı açılmıştı ve sarı-lacivertliler sahasında 21 yıldır yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar artık tamamen Ersun Yanal'a çevrildi.
21 yıllık serinin sona ermesi camiada adeta şok etkisi yaratırken, Galatasaray maçından sonra da kötü sonuçlar devam etti. Fenerbahçe, 2-1 yenik girdiği Antalyaspor deplasmanında 90+6. dakikada atılan golle beraberliği son anda kurtardı.
Şampoiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti. Bu istek gerçek oldu ve yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Yanal, karşılıklı olarak anlaşıp görevinden ayrıldı.
56 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'la karşılaşacağı son defa takımın başında olacak. Ersun Yanal döneminin sona ermesinden sonra sarı-lacivertli takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.