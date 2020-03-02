Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam

Büyük umutlarla başlanan sezon Fenerbahçe için pek iyi gitmedi ve özellikle sezonun ikinci yarısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Zirveyle aradaki puan farkı açılmıştı ve sarı-lacivertliler sahasında 21 yıldır yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar artık tamamen Ersun Yanal'a çevrildi.