İşte Ersun Yanal'ın verdiği vaatler
Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ikinci döneminde verdiği vaatler...
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