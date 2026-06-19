Türkiye-Paraguay maçı CANLI | MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta şanssız bir mağlubiyet alan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde oynanacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekibimizde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi. Peki, Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte grubun puan durumu, takımlardaki son gelişmeler ve maça dair tüm detaylar!

Türkiye-Paraguay maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Kenan, Arda, Yunus, Kerem.

Paraguay:Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta, Gomez.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci randevusu, 20 Haziran Cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinde oynanacak. Turnuvadaki varlığımızı ve gruptan çıkma iddiamızı sürdürebilmek adına adeta bir kader maçı niteliği taşıyan bu büyük heyecan, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

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TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev müsabakanın başlama düdüğü, Türkiye Saati ile (TSİ) 06.00'da çalacak.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bizim Çocukların gruptaki bu zorlu ve heyecan dolu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.