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Haberler Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius: Her ülkede bunlar olmuyor

Sarunas Jasikevicius: Her ülkede bunlar olmuyor

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türk basketbolunda güzel bir durumun olduğunu belirterek medeni maçların oynandığını dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 01:19
Sarunas Jasikevicius: Her ülkede bunlar olmuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok mutlu olduklarını dile getiren Jasikevicius, "Aynı zamanda çok yorgunuz. Artık Avrupa basketbolunda kuralların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonlar daha uzun ve zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenliklerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi, takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"NANDO DE COLO, BİR PARÇAMIZ OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"

Litvanyalı başantrenör, Nando de Colo'nun emekli olması ile ilgili soruya ise, "Kendisi, Avrupa'nın önemli basketbolcularından. Kendisi EuroLeague Dörtlü finalinden sonra virüs kaptı. 5 kilo kaybetti. En iyi performansını gösteremedi. Ona layık olduğu bir şekilde veda etmek istedik. En iyi durumunda değildi. Yine de bu bir şey değiştirmez. Nando de Colo, bir parçamız olduğu için şanslıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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