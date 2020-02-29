Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fraport maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 24. haftasında , deplasmanda Fraport ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği 'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 3 puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Ev sahibi takım ise kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe'de bu maçta derbi sonrası ceza alan teknik direktör takımın başında olmayacak. Futbolsever bu karşılaşmanın ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor... Peki, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte tüm detaylar...

'de geçtiğimiz hafta derbisinden 3-1 mağlup ayrılan ,Fraport deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımda derbi sonrası 1 maç ceza alan teknik direktör , yedek kulübesinde olamayacak. Öte yandan yine kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Deniz Türüç de bu hafta takımdaki yerini alamayacak... Kırmızı-beyazlılarda ise , Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, sakatlıklarından dolayı, ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri görmek için tıklayın:

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı.

*Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.

*Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç).

*Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç).

*Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte).

*Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi.

*Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B) ve takımları toplam 21 gol kaydetti.

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

  1. 29.02.2020
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