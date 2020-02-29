Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı mesaj: Milletimizin başı sağolsun - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Futbolculardan anlamlı mesaj: Milletimizin başı sağolsun

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı mesaj: Milletimizin başı sağolsun

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı mesaj: Milletimizin başı sağolsun

'in 24. haftasında , 'un konuğu oldu. Zorlu karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular, 'Milletimizin başı sağolsun' yazılı tişört giydi. Öte yandan tribünlerde de çok güzel görüntüler vardı.

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı bir hareket geldi. 'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takımda futbolcular, 'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Fenerbahçeli futbolcular üzerinde Türk bayrağı olan "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı formayla sahaya çıktı.








  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 20:54
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