Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı mesaj: Milletimizin başı sağolsun
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'un konuğu oldu. Zorlu karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular, 'Milletimizin başı sağolsun' yazılı tişört giydi. Öte yandan tribünlerde de çok güzel görüntüler vardı.
Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı bir hareket geldi. Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takımda futbolcular, İdlib'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Fenerbahçeli futbolcular üzerinde Türk bayrağı olan "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı formayla sahaya çıktı.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 20:54
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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