''Git artık Jailson!''

Bu sezon yaptığı hatalarla takımı birçok maçta yakan Jailson, derbide sebep olduğu 3. penaltıyla bir kez daha hedef adam haline geldi. Taraftarlar sosyal medyada hem sambacıya hem de ısrarla onu oynatan Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. Koyu Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı da, "Kendisi iyi niyetli bir arkadaşımız olabilir ama ondan tek ricam bir an önce F.Bahçe'den gitsin" diyerek, Jailson'a kapıyı gösterdi.