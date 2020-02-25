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25 Şubat 2020, Salı
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''Git artık !''

''Git artık Jailson!''

Bu sezon yaptığı hatalarla takımı birçok maçta yakan , derbide sebep olduğu 3. penaltıyla bir kez daha hedef adam haline geldi. Taraftarlar hem sambacıya hem de ısrarla onu oynatan 'a büyük tepki gösterdi.

Bu sezon yaptığı hatalarla takımı birçok maçta yakan , derbide sebep olduğu 3. penaltıyla bir kez daha hedef adam haline geldi. Taraftarlar hem sambacıya hem de ısrarla onu oynatan 'a büyük tepki gösterdi. Koyu Fenerbahçeli olan da, "Kendisi iyi niyetli bir arkadaşımız olabilir ama ondan tek ricam bir an önce F.Bahçe'den gitsin" diyerek, Jailson'a kapıyı gösterdi.

  1. 25.2.2020
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