Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Adil Rami ilk kez konuştu! İşte F.Bahçe'den ayrılma nedeni

'den neden ayrıldığını açıkladı

Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

'deki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye olan , ayrılık sonrasında ilk kez konuştu.

'ye büyük umutlarla olan ancak beklentileri karşılayamayan , Rusya'nın Sochi takımına transfer olmuştu. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımda istediği şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldığını belirtti.

Adil Rami'nin açıklamaları şu şekilde;

''TEKNİK HEYETİN KARARI BÖYLEYDİ''
Fenerbahçe'ye oynamak için geldim ama fazla süre alamadığınız zamanlarda başarılı olmanız çok zor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum gerçekten. Sakat değildim ve teknik heyetin kararı böyleydi. ise hiç problem yaşamadım. Bu sebeple ayrılık kararı aldım. Beni destekleyen, bana mesajlar gönderen Fenerbahçe taraftarına, ayrıca kararıma saygı gösteren Başkan 'a teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe'ye para için gelmediğini söyleyen Adil Rami, "Yeni bir tecrübe, farklı kültür. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve bundan sonra başarılar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe.

  1. 25.02.2020
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