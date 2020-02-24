Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe'deki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye transfer olan Adil Rami, ayrılık sonrasında ilk kez konuştu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Adil Rami, Rusya'nın Sochi takımına transfer olmuştu. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımda istediği şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldığını belirtti.
Adil Rami'nin açıklamaları şu şekilde;
''TEKNİK HEYETİN KARARI BÖYLEYDİ''
Fenerbahçe'ye oynamak için geldim ama fazla süre alamadığınız zamanlarda başarılı olmanız çok zor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum gerçekten. Sakat değildim ve teknik heyetin kararı böyleydi. Ersun Yanal ise hiç problem yaşamadım. Bu sebeple ayrılık kararı aldım. Beni destekleyen, bana mesajlar gönderen Fenerbahçe taraftarına, ayrıca kararıma saygı gösteren Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum."
Fenerbahçe'ye para için gelmediğini söyleyen Adil Rami, "Yeni bir tecrübe, farklı kültür. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve bundan sonra başarılar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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