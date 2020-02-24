Derbi sonrası sessizliğini bozdu! Ersun Yanal'dan sert sözler

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı şok bir yenilgi yaşadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde oklar teknik dirktör Ersun Yanal'a çevrildi. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı Yanal'ı istifaya davet etti. Hakkında tazminat nedeniyle istifa etmediği iddiaları gündeme gelen Ersun Yanal, sessizliğini bozdu ve söz konusu iddialara sert tepki gösterdi.

YÖNETİM VE YANAL ZİRVESİ

21 yıllık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından sarı-lacivertli yönetimle bir araya geldi. Sıcağı sıcağına bir toplantı yapan Fenerbahçeli kurmaylarda çıkan karar Ersun Yanal'ın göreve devam edeceği oldu.

Fenerbahçe yönetimiyle yapılan toplantıda Ersun Yanal'ın, dilerseniz hemen görevi bırakabilirim şeklinde bir teklif götürdüğü ancak, bu teklifin kabul görmediği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Yönetimin arkasında durmasından son derece memnun kalan Ersun Yanal'ın sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceği belirtildi.



"BENİ BU ŞEKİLDE VURAMAZLAR"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasından sonra tazminat nedeniyle istifa etmediği iddia edilen Yanal bu iddialara sert tepki göstererek, ''Benim sözleşmemde tazminat maddesi yok. Tazminat nedeniyle istifa etmiyor diyenler beni bu şekilde vuramazlar. Unutmasınlar ki Aziz Yıldırım döneminde bile şampiyonluk primini almadım. O dönemde bile paramı bırakarak istifa ettim ve tek kuruş almadan kulüpten ayrıldım'' diye konuştu.

''ZORLU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ''

Antalyaspor ve Denizlispor maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirten Ersun Yanal, ''Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda maçımız var. Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz. Eksiklerin takıma gelişi ile birlikte bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" dedi.



TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Hakem Meler'in direkt kart gösterdiği Yanal, tribüne gönderildi. Cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Antalya deplasmanında takımın başında olamayacak.

Yanal, Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın ve Metin Diyadin'den sonra kırmızı kart gören üçüncü teknik adam oldu.