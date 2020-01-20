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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Kupa startı verildi

Kupa startı verildi

Sarı-lacivertliler ara vermeden 'nda ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler ara vermeden 'nda ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetimindeki idmanda pas, yan top ve şut çalışmaları yapıldı. FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular sadece jenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Takım bugün izin yapacak.
  1. 20.1.2020
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