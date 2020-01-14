Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli takıma Ersun Yanal'dan kötü bir haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Lige verilen aranın ardından futbol keyfi bu Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelen ekipler ilk mücadeleden avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma öncesi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kayserispor maçında takımının başında yer alamayacak.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 20:13
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