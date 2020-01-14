Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!

'de şoku!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!

mücadelesinde , deplasmanda 'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli takıma 'dan kötü bir haber geldi.

mücadelesinde , deplasmanda 'a konuk oluyor. Lige verilen aranın ardından futbol keyfi bu Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelen ekipler ilk mücadeleden avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , karşılaşma öncesi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kayserispor maçında takımının başında yer alamayacak.

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 20:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN