Fenerbahçe Falette'den sonra 2. transfer bombasını patlatıyor! İmza...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar, gelecek ve gidecek isimleri masaya yatırdı... Önceliği transfere veren ancak finansal fair play kıskacında bulunan sarı lacivertliler, bu konuda büyük titizlikle çalışıyor. Transfer konusunda ilk resmi imzasını Frankurt'tan Falette'ye imzalatan Fenerbahçe'de yeni rota sol bek pozisyonu. Bu mevki için dünyadan birçok isimle iletişime geçen sarı lacivertlilerin, İngiliz oyuncuya resmi imzayı attırmaya çok yaklaştığı iddia edildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

14 Ocak 2020 Salı 14:51 Güncelleme: 14.01.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





