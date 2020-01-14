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Fenerbahçe Falette'den sonra 2. transfer bombasını patlatıyor! İmza...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar, gelecek ve gidecek isimleri masaya yatırdı... Önceliği transfere veren ancak finansal fair play kıskacında bulunan sarı lacivertliler, bu konuda büyük titizlikle çalışıyor. Transfer konusunda ilk resmi imzasını Frankurt'tan Falette'ye imzalatan Fenerbahçe'de yeni rota sol bek pozisyonu. Bu mevki için dünyadan birçok isimle iletişime geçen sarı lacivertlilerin, İngiliz oyuncuya resmi imzayı attırmaya çok yaklaştığı iddia edildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
14 Ocak 2020 Salı 14:51
Güncelleme: 14.01.2020 15:32
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Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi transfer... Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comoli ve yönetim, bu konuda önemli isimleri masaya yatırdı.
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İlk yarıda yapılan hataları yapmamak isteyen ve sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa koşmak isteyen Fenerbahçeli yetkililer, eksik ve yetersiz buldukları bölgeleri hemen hemen belirledi.
Sadık Çiftpınar'ın beklenmedik bir şekilde yaşadığı ağır sakatlığın üzerine Zanka'nın formsuz oluşu, Fenerbahçe'ye bir stoper ihtiyacı doğurmuştu.
Bu bağlamda elini çabuk tutan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'dan Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli taraftarların, oyuncunun son 2 sezonda oldukça az şans bulmasını eleştirmesi ve sosyal medyada #Faletteyiistemiyoruz başlığı ile açtığı etiketler, güne damga vurmuştu.
Bununla beraber Sportif Direktör Damien Comolli'nin twitter hesabı açarak konunun muhatabının Ali Koç olduğunu dile getirmesi ve transferin Ali Koç'un onayı üzerine gerçekleştiğini söylemesi, Fenerahçe'de krize neden olmuştu.