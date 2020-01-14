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14 Ocak 2020, Salı
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3 Temmuz

3 Temmuz kırmızı çizgi

Şike kumpası davasına devam edildi. Silivri'deki 14. duruşma celsesi sonrası açıklama yapan 'nin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi , "Bu dava, 3 Temmuz davası, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Tanıklar dinleniyor. Birkaç celse sonra karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Şike kumpası davasına devam edildi. Silivri'deki 14. duruşma celsesi sonrası açıklama yapan 'nin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi , "Bu dava, 3 Temmuz davası, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Tanıklar dinleniyor. Birkaç celse sonra karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.
  1. 14.1.2020
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