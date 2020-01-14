3 Temmuz kırmızı çizgi
Şike kumpası davasına devam edildi. Silivri'deki 14. duruşma celsesi sonrası açıklama yapan Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Bu dava, 3 Temmuz davası, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Tanıklar dinleniyor. Birkaç celse sonra karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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