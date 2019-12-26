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26 Aralık 2019, Perşembe
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İmzaya doğru

İmzaya doğru

Ozan Tufan ile yeni kontrat görüşmeleri sürüyor. 24 yaşındaki orta sahaya yönetim, 4 yıllık yeni mukavele önerdi.

Ozan Tufan ile yeni kontrat görüşmeleri sürüyor. 24 yaşındaki orta sahaya yönetim, 4 yıllık yeni mukavele önerdi. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Ozan'ın gönlünün 'de kalmaktan yana olduğu, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor.

  1. 26.12.2019
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