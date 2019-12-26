İmzaya doğru

Ozan Tufan ile yeni kontrat görüşmeleri sürüyor. 24 yaşındaki orta sahaya yönetim, 4 yıllık yeni mukavele önerdi. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Ozan'ın gönlünün Fenerbahçe'de kalmaktan yana olduğu, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor.