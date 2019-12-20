Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde flaş gelişme!
Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.
Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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