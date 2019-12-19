Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Ülke Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
Pazar günü Ülker Stadyumu'ndan oynanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Video görüntülerinde Kara Kartallar, 2005 yılında Kadıköy'de Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lük galibiyetin gollerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
THE ?? pic.twitter.com/2D6pW8U1ar— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 19, 2019
- 20.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 00:12
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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