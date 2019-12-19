Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!

'tan derbisi öncesi ilginç !

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!

'in 16. haftasında oynanacak olan Ülke Stadyumu'nda oynanacak olan - derbisi öncesi siyah-beyazlı ekip, hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

'in 16. haftası - derbisine sahne olacak.

Pazar günü Ülker Stadyumu'ndan oynanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi siyah-beyazlı ekip, hesabından bir paylaşımda bulundu.

Video görüntülerinde Kara Kartallar, 2005 yılında 'de Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lük galibiyetin gollerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

  1. 20.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 00:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN