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16 Aralık 2019, Pazartesi
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‘Güven’diği dağlara kar yağdı

‘Güven’diği dağlara kar yağdı

Avcı’nın gol atması için oyuna soktuğu hatalarıyla kızdırdı. Yenilen 2 golde de hata onundu.

'ta skor 0-0'ken teknik direktör , 84. dakikada orta sahadan Elneny'yi çıkararak oyuna 'ı soktu. Avcı bu hamlesiyle gol bulmayı planlıyordu ancak tam tersi oldu. 85. dakikada 'un attığı ilk golde Bifouma'nın basit feyklerini yiyen 20 yaşındaki oyuncu takımının 1-0 yenik duruma düşmesine neden oldu. Ayağına aldığı topları kötü kullanan Güven üstüne üstlük bir de penaltıya sebep oldu. Bifouma'nın ayağına sert giren genç futbolcu Beşiktaş'ın bütün ümitlerini yıktı. Siyahbeyazlı taraftarlar da ona tepki gösterdi.

ELNENY ÇIKTI BASKI BİTTİ

Abdullah Avcı'nın 84. dakikada yaptığı oyuncu değişikliği hatalı bulundu. Elneny'yi çıkarıp Güven Yalçın'ı sahaya süren Avcı'nın hamlesi ters tepti. 'ın inanılmaz baskısı sona erdi. Güven'in iki hatasından Beşiktaş 2 gol yedi.

ATİBA'DAN BİRAZ UTAN

* Elneny-Güven değişikliğinin olduğu noktaya dönebilir miyiz? Maçı orada kaybettik. @ KurtissDonalddd

* Güven kadar düşünmeden hareket eden bir oyuncu görmedim. @Kartal_Guti

* Güven Yalçın 1 gol, 1 asist. Böyle deyince sorun yok ama tersten olması büyük sorun. @ cebibasgan

* Güven Yalçın acilen kiraya ya da PAF takıma gönderilmeli@ GökhanJK

* Güven 20 yaşındasın ayakta dahi duramıyorsun. Kondisyon sıfır. Senden 16 yaş büyük Atiba'dan utansan keşke.

  1. 16.12.2019
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