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16 Aralık 2019, Pazartesi
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İstekliydik üretemedik

İstekliydik üretemedik

“Oyunun ilk yarısında hakimiyeti kurduk ama üretemedik. N Herkes kaybediyor, G.Saray puan kaybetti, kaybetti, kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene.”

Beşiktaş Abdullah Avcı, Y. mağlubiyetini üretimsizliklerine bağladı. "İlk yarıda hakimiyeti kurduk ama üretemedik" diyen Avcı, "2. yarı baskımız daha da arttı. 86'ya kadar geçiş de vermedik. Daha fazla üretebilirdik. 86'da golü yiyince penaltı pozisyonunun öncesine bakmak istemiyorum. İsteklerine bir şey demiyorum ama üretemediler" dedi.

YENİ FIRSATLAR VAR

Güven'e sahip çıkan tecrübeli hoca, "Bazen hata olacak, bazen atacak kazandıracak. Güven'e gelene kadar... Malatya'yı tebrik edelim" yorumunu yaptı. Rakiplerin kaybına vurgu yapan Avcı, "Buradan kafamızı çıkarıp sonraki maça bakacağız. G.Saray, F.Bahçe kaybetti, kazandı. İlginç bir yarış oluyor. Hayat sana sürekli yeni fırsat sunuyor, gelecek maça bakacağız" diye konuştu.

  1. 16.12.2019
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