İstekliydik üretemedik
“Oyunun ilk yarısında hakimiyeti kurduk ama üretemedik. N Herkes kaybediyor, G.Saray puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Sivas kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Y.Malatya mağlubiyetini üretimsizliklerine bağladı. "İlk yarıda hakimiyeti kurduk ama üretemedik" diyen Avcı, "2. yarı baskımız daha da arttı. 86'ya kadar geçiş de vermedik. Daha fazla üretebilirdik. 86'da golü yiyince penaltı pozisyonunun öncesine bakmak istemiyorum. İsteklerine bir şey demiyorum ama üretemediler" dedi.
YENİ FIRSATLAR VAR
Güven'e sahip çıkan tecrübeli hoca, "Bazen hata olacak, bazen atacak kazandıracak. Güven'e gelene kadar... Malatya'yı tebrik edelim" yorumunu yaptı. Rakiplerin kaybına vurgu yapan Avcı, "Buradan kafamızı çıkarıp sonraki maça bakacağız. G.Saray, F.Bahçe kaybetti, Sivas kazandı. İlginç bir yarış oluyor. Hayat sana sürekli yeni fırsat sunuyor, gelecek maça bakacağız" diye konuştu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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