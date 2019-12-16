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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Büyük isyan

Büyük isyan

3 penaltı bekledi. ve VAR’ın başındaki Karaoğlan, “Devam” kararı verdi. Uğurlu, tribünleri çılgına çevirdi.

Süper Lig'de 'ın 'u konuk ettiği mücadelede kritik pozisyonlar yaşandı. Siyah- beyazlılar 3 pozisyonda penaltı itirazında bulundu. İşte dakika dakika o pozisyonlar:

DAKİKA 25: Diaby'ye gelirken rakip savunmanın ayağı fazla kalktı. Beşiktaşlılar temas olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak orta hakem ve VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

DAKİKA 36: Atiba soldan ceza sahasına girerken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar bir kez daha pozisyonun penaltı olduğunu belirterek itirazda bulundular. Ancak hakemler bu pozisyon için de "Devam" kararı verdi.

DAKİKA 57: Beşiktaş hücuma hızlı çıktı. ile Mina birlikte depar attılar. Burak yerde kaldı. Penaltı itirazında bulundu. "Penaltı yok" dedi. Pozisyon VAR'dan da izlendi. Hakemlerden yine penaltı kararı çıkmadı.

DAKİKA 96: Malatyaspor'un kazandığı penaltıdan önce Bifouma ile Roco ikili mücadeleye girdi. Beşiktaş'ın stoperi yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, VAR'dan penaltının iptalini bekliyordu ancak bu yönde bir karar çıkmayınca tepki arttı.

DAKİKA 98: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği ve vermediği kararlar sonucunda statta ortam iyice gerildi. Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan şiddetli şekilde itirazını sürdürdü. İkinci kartı görerek oyundan atıldı

  1. 16.12.2019
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