Büyük isyan

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede kritik pozisyonlar yaşandı. Siyah- beyazlılar 3 pozisyonda penaltı itirazında bulundu. İşte dakika dakika o pozisyonlar:

DAKİKA 25: Diaby'ye gelirken rakip savunmanın ayağı fazla kalktı. Beşiktaşlılar temas olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

DAKİKA 36: Atiba soldan ceza sahasına girerken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar bir kez daha pozisyonun penaltı olduğunu belirterek itirazda bulundular. Ancak hakemler bu pozisyon için de "Devam" kararı verdi.

DAKİKA 57: Beşiktaş hücuma hızlı çıktı. Burak Yılmaz ile Mina birlikte depar attılar. Burak yerde kaldı. Penaltı itirazında bulundu. Hakem Uğurlu "Penaltı yok" dedi. Pozisyon VAR'dan da izlendi. Hakemlerden yine penaltı kararı çıkmadı.

DAKİKA 96: Malatyaspor'un kazandığı penaltıdan önce Bifouma ile Roco ikili mücadeleye girdi. Beşiktaş'ın stoperi yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, VAR'dan penaltının iptalini bekliyordu ancak bu yönde bir karar çıkmayınca tepki arttı.

DAKİKA 98: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği ve vermediği kararlar sonucunda statta ortam iyice gerildi. Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan Caner Erkin şiddetli şekilde itirazını sürdürdü. İkinci kartı görerek oyundan atıldı