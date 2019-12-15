Vodafone Park'ın çatısı mahkemelik oluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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'ın çatısı mahkemelik oluyor

Vodafone Park'ın çatısı mahkemelik oluyor

Stadın çatısının dış kaplama işini üstlenen firmanın yurt dışından numune olarak 1. sınıf membran getirdiği ancak daha düşük kalitede malzeme kullandığı ortaya çıktı.

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen 'ın yeni yönetimi, 'a da el attı. Başkan ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı. Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.

VODAFONE PARK'IN ÖZELLİKLERİ

Açılış: 10 Nisan 2016

Maliyet: 407 milyon TL

Kapasite: 41 bin 903

Loca sayısı: 147

Alttan Isıtma: Var

Çim tipi: Hibrit

Ekolojik yapı: Yağmur suyu depolanmakta

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 12:47
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