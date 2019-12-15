Vodafone Park'ın çatısı mahkemelik oluyor

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Vodafone Park'a da el attı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı. Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.

VODAFONE PARK'IN ÖZELLİKLERİ

Açılış: 10 Nisan 2016

Maliyet: 407 milyon TL

Kapasite: 41 bin 903

Loca sayısı: 147

Alttan Isıtma: Var

Çim tipi: Hibrit

Ekolojik yapı: Yağmur suyu depolanmakta