Vodafone Park'ın çatısı mahkemelik oluyor
Stadın çatısının dış kaplama işini üstlenen firmanın yurt dışından numune olarak 1. sınıf membran getirdiği ancak daha düşük kalitede malzeme kullandığı ortaya çıktı.
Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Vodafone Park'a da el attı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi.
Sabah'ta yer alan habere göre çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı. Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.
VODAFONE PARK'IN ÖZELLİKLERİ
Açılış: 10 Nisan 2016
Maliyet: 407 milyon TL
Kapasite: 41 bin 903
Loca sayısı: 147
Alttan Isıtma: Var
Çim tipi: Hibrit
Ekolojik yapı: Yağmur suyu depolanmakta
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 12:47
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Yorum
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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