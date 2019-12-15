Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Sivas'ta olacak... Pazar günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının skorunun oldukça önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, bir yandan da kurmaylarıyla yaptığı özel toplantıda Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kayıpsız atlatılmasının ardından Kadıköy'de yaşamak istediği senaryoyu masaya yatırdı ve yakın çevresiyle paylaştı... İşte Beşiktaş'ın kritik Fenerbahçe projesi!
15 Aralık 2019 Pazar 12:38
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Beşiktaş'ta saatler Fenerbahçe'ye kuruldu...

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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Kara Kartal, alınması beklenilen 3 puanın ardından tüm operasyonunu Fenerbahçe'ye göre ayarlayacak..

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Sarı-lacivertlilerin, ligin zirvesindeki Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma Abdullah Avcı için oldukça önem arz ediyor...

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Sivasspor'un olası puan kaybında Beşiktaş'ta düğmeye basılacak... İşte Avcı'nın o projesi!

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Sezona istediği gibi başlayamamasına karşın sonradan toparlayan Beşiktaş, oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmıştı...

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