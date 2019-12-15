Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Sivas'ta olacak... Pazar günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının skorunun oldukça önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, bir yandan da kurmaylarıyla yaptığı özel toplantıda Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kayıpsız atlatılmasının ardından Kadıköy'de yaşamak istediği senaryoyu masaya yatırdı ve yakın çevresiyle paylaştı... İşte Beşiktaş'ın kritik Fenerbahçe projesi!

15 Aralık 2019 Pazar 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





