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15 Aralık 2019, Pazar
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'a döneceği konuşulan Marcelo'da flaş gelişme

Beşiktaş'a döneceği konuşulan Marcelo'da flaş gelişme

Formasını giydiği 'da taraftarlarla yaşadığı gerilimle gündeme gelen 'in eski takımı 'a döneceği konuşuluyordu. Brezilyalı oyuncu yaşanan gerilimin ardından Rennes ile yapacakları maçın kadrosuna dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de 'un sahasında Rennes'i ağırlayacağı mücadelenin kadrosuna de dahil edildi.

Brezilyalı futbolcu bir süredir Lyon'da taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle gündeme gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lyon-Leipzig maçında bir taraftar oyuncu için 'eşek' görseli bulunan bir pankart açmış ve üzerine 'git buradan' yazmıştı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ VAR

Bu yaşananlar sonrası kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Marcelo'ya eski takımı kapılarını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli ismi kiralama konusunda Fransız ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.


  1. 15.12.2019
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