Beşiktaş'a döneceği konuşulan Marcelo'da flaş gelişme
Formasını giydiği Olympique Lyon'da taraftarlarla yaşadığı gerilimle gündeme gelen Marcelo Guedes'in eski takımı Beşiktaş'a döneceği konuşuluyordu. Brezilyalı oyuncu yaşanan gerilimin ardından Rennes ile yapacakları maçın kadrosuna dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon'un sahasında Rennes'i ağırlayacağı mücadelenin kadrosuna Marcelo Guedes de dahil edildi.
Brezilyalı futbolcu bir süredir Lyon'da taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle gündeme gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lyon-Leipzig maçında bir taraftar oyuncu için 'eşek' görseli bulunan bir pankart açmış ve üzerine 'git buradan' yazmıştı.
BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ VAR
Bu yaşananlar sonrası kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Marcelo'ya eski takımı Beşiktaş kapılarını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli ismi kiralama konusunda Fransız ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Beşiktaş'a döneceği konuşulan Marcelo'da flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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