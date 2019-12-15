Beşiktaş'a döneceği konuşulan Marcelo'da flaş gelişme

Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon'un sahasında Rennes'i ağırlayacağı mücadelenin kadrosuna Marcelo Guedes de dahil edildi.

Brezilyalı futbolcu bir süredir Lyon'da taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle gündeme gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lyon-Leipzig maçında bir taraftar oyuncu için 'eşek' görseli bulunan bir pankart açmış ve üzerine 'git buradan' yazmıştı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ VAR

Bu yaşananlar sonrası kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Marcelo'ya eski takımı Beşiktaş kapılarını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli ismi kiralama konusunda Fransız ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.



