Eski Beşiktaşlı Marcelo'ya çirkin saldırı
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Marcelo Guedes'e önceki akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının ardından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Lyon’da forma giyen eski Beşiktaşlı Marcelo’ya, Fransız bir taraftar üzerinde eşek resmi olan pankartla saldırı düzenledi.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı taraftarların gönlüne taht kuran maddi olanaklardan dolayı Lyon'a satılan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'e önceki akşam Fransa'da çirkin bir saldırı düzenlendi. Sezon başından bu yana Lyon'lu taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli stopere Leipzig maçının ardından bir taraftar, üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.
COMETOBEŞİKTAŞ ÇAGRISI
Beşiktaş'ta forma giydiği dönem taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo Fransa'da yaşadığı olaylardan sonra Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadı. Yaşanan olayların ardından Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Marcelo'ya #cometobesiktas etiketiyle çağrıda bulundu. Twitter'da Trending Topic listesine girdi.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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