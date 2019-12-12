Eski Beşiktaşlı Marcelo'ya çirkin saldırı

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı taraftarların gönlüne taht kuran maddi olanaklardan dolayı Lyon'a satılan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'e önceki akşam Fransa'da çirkin bir saldırı düzenlendi. Sezon başından bu yana Lyon'lu taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli stopere Leipzig maçının ardından bir taraftar, üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.

COMETOBEŞİKTAŞ ÇAGRISI

Beşiktaş'ta forma giydiği dönem taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo Fransa'da yaşadığı olaylardan sonra Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadı. Yaşanan olayların ardından Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Marcelo'ya #cometobesiktas etiketiyle çağrıda bulundu. Twitter'da Trending Topic listesine girdi.