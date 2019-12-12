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12 Aralık 2019, Perşembe
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'ın Avrupa karnesi zayıf

Beşiktaş'ın Avrupa karnesi zayıf

K Grubu'nda İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak 'ın teknik direktörü , kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet aldı, 4 kez mağlup oldu.

Sezon başında 'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi. Bu sezon 'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya 'da 2-1 üstünlük sağladı. , ile uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıktı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

  1. 12.12.2019
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