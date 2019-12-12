Beşiktaş'ın Avrupa karnesi zayıf
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet aldı, 4 kez mağlup oldu.
Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı. Abdullah Avcı, Başakşehir ile uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıktı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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