Abdullah Avcı yılın fotoğraf oylamasına katıldı
Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.Avcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti. Avcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Abdullah Avcı yılın fotoğraf oylamasına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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