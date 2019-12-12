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12 Aralık 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı yılın fotoğraf oylamasına katıldı

Abdullah Avcı yılın fotoğraf oylamasına katıldı

Abdullah Avcı, (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.Avcı, haber kategorisinde 'nın "'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde 'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Abdullah Avcı, (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti. Avcı, haber kategorisinde 'nın "'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde 'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

  1. 12.12.2019
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