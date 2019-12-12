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12 Aralık 2019, Perşembe
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'ta 7 yıldızı götürmedi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı 7 yıldızı götürmedi

'ın Wolverhampton kadrosu belli oldu. Teknik direktör ; Karius, , Vida, Caner, Atiba, Ljajic ve gibi önemli oyuncuları kafilesine dahil etmedi.

Sakatlıkları bulunan Douglas, Ruiz, Dorukhan, N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor. Altyapı oyuncularından , Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.

AVRUPA'DA 222. MÜCADELE
bu akşam Avrupa kupalarındaki 222. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 221 karşılaşmada rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden de berabere ayrıldı. Rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.

KUPA 2'DE 120'NCi MACI
Beşiktaş, 'nde 120. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlılar Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 150 gol yedi.

DIŞARDA ZORLANIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bundan sonraki maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

Beşiktaş, İngiliz takımlarıyla tarihindeki 22. karşılaşmayı bugün oynayacak. Bu ülke takımlarına karşı 6 galibiyet alabilen siyahbeyazlılar, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İngiliz ekiplerine 10 kez mağlup oldu. temsilcilerine 14 gol atan siyahbeyazlı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Siyah, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-03'te bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

  1. 12.12.2019
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