Beşiktaş'ta Abdullah Avcı 7 yıldızı götürmedi

Sakatlıkları bulunan Douglas, Ruiz, Dorukhan, N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor. Altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.

AVRUPA'DA 222. MÜCADELE

Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 222. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 221 karşılaşmada rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden de berabere ayrıldı. Rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.

KUPA 2'DE 120'NCi MACI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 120. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlılar Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 150 gol yedi.



DIŞARDA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bundan sonraki maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.



Beşiktaş, İngiliz takımlarıyla tarihindeki 22. karşılaşmayı bugün oynayacak. Bu ülke takımlarına karşı 6 galibiyet alabilen siyahbeyazlılar, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İngiliz ekiplerine 10 kez mağlup oldu. İngiltere temsilcilerine 14 gol atan siyahbeyazlı ekip, kalesinde 31 gol gördü.



Siyah, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-03'te bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.