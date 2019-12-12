Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Premier Lig ekibi Aston Villa, Süper Lig'de 6'da 6 yaparak büyük bir çıkış yapan ve zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Ada ekibinin devre arasında 10 milyon euro'luk teklifte bulunacağı öne sürüldü.
12 Aralık 2019 Perşembe 20:10 Güncelleme: 12.12.2019 20:10
Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Süper Lig'de ilk maçlarda gösterdiği kötü performans sonrası küme potasına kadar düşen Beşiktaş, iyi bir çıkış yakaladı.

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Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Son 6 maçını da kazanan siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak oldu.

Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Bu 6 karşılaşmada 12 gol atan Kara Kartallar, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Beşiktaş'ta bu süreçte Loris Karius ve Domagoj Vida'nın performansları ön plana çıkarken, Vida'ya Avrupa kulüpleri gözünü dikti.

Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Hırvat futbolcuyu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı.

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