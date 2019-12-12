Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Premier Lig ekibi Aston Villa, Süper Lig'de 6'da 6 yaparak büyük bir çıkış yapan ve zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Ada ekibinin devre arasında 10 milyon euro'luk teklifte bulunacağı öne sürüldü.
12 Aralık 2019 Perşembe 20:10
Güncelleme: 12.12.2019 20:10
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Süper Lig'de ilk maçlarda gösterdiği kötü performans sonrası küme potasına kadar düşen Beşiktaş, iyi bir çıkış yakaladı.
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Son 6 maçını da kazanan siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak oldu.
Bu 6 karşılaşmada 12 gol atan Kara Kartallar, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.
Beşiktaş'ta bu süreçte Loris Karius ve Domagoj Vida'nın performansları ön plana çıkarken, Vida'ya Avrupa kulüpleri gözünü dikti.
Hırvat futbolcuyu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı.