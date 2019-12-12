Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Premier Lig ekibi Aston Villa, Süper Lig'de 6'da 6 yaparak büyük bir çıkış yapan ve zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Ada ekibinin devre arasında 10 milyon euro'luk teklifte bulunacağı öne sürüldü.

12 Aralık 2019 Perşembe 20:10 Güncelleme: 12.12.2019 20:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





