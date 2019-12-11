HaberlerGaleriYıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş için Brezilya basınında flaş bir haber ortaya çıktı... Orta sahasında Oğuzhan Özyakup, Atiba, Ljajic, Elneny gibi isimleri barından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızla transfer görüşmesi yaptığı resmen açıklandı... O isim ve detaylar... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2019 Çarşamba 12:15
Güncelleme: 11.12.2019 12:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer döneminde kadrosunu düşük maliyetle ancak yetenekli oyuncularla güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir haber ortaya çıktı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son haftalardaki yükselişine devam eden Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı, oldukça gizli tuttuğu transfer listesini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye verdi...
Yaşanan mali krizden ötürü listesini buna göre düzenleyen Avcı'nın scoutlar aracılığı ile Avrupa'dan ve Brezilya'da bir çok oyuncuyu izlettiği de ortaya çıktı...
Halihazırda Ljajic, Elneny, Oğuzhan, Atiba gibi yıldızları kadrosunda barından Beşikaş'ın yeni hedefinin Brezilya'dan olduğu belli oldu...
Sambacılar, Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isimle röportaj yaparken, oyuncu, Beşiktaş'ın kendisiyle resmi olarak ilgilendiğini itiraf etti...