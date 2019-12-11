Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...

Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş için Brezilya basınında flaş bir haber ortaya çıktı... Orta sahasında Oğuzhan Özyakup, Atiba, Ljajic, Elneny gibi isimleri barından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızla transfer görüşmesi yaptığı resmen açıklandı... O isim ve detaylar... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2019 Çarşamba 12:15 Güncelleme: 11.12.2019 12:19
Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! İşte resmi açıklama...

Ara transfer döneminde kadrosunu düşük maliyetle ancak yetenekli oyuncularla güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir haber ortaya çıktı...

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Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! İşte resmi açıklama...

Son haftalardaki yükselişine devam eden Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı, oldukça gizli tuttuğu transfer listesini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye verdi...

Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! İşte resmi açıklama...

Yaşanan mali krizden ötürü listesini buna göre düzenleyen Avcı'nın scoutlar aracılığı ile Avrupa'dan ve Brezilya'da bir çok oyuncuyu izlettiği de ortaya çıktı...

Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! İşte resmi açıklama...

Halihazırda Ljajic, Elneny, Oğuzhan, Atiba gibi yıldızları kadrosunda barından Beşikaş'ın yeni hedefinin Brezilya'dan olduğu belli oldu...

Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! İşte resmi açıklama...

Sambacılar, Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isimle röportaj yaparken, oyuncu, Beşiktaş'ın kendisiyle resmi olarak ilgilendiğini itiraf etti...

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