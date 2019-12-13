Wolverhampton - Beşiktaş maçının hikayesi! | 12/12/2019
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılardan UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir veda geldi. Beşiktaş, K Grubu son maçında İngiltere Premier Lig ekibi Wolves'e 4-0 mağlup oldu. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık ağır bir yenilgiyle veda etti. İşte maçın hikayesi...
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