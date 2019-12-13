Mönchengladbach - Başakşehir maçının hikayesi! | 12/12/2019
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, 90. dakikada Crivelli'nin attığı golle Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın hikayesi...
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