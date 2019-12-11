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Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup eden Beşitkaş'ta moraller yerinde. Siyah-beyazlıların ligin son 8 haftasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, zirveye tutundu. Kartal'da ara transfer için çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için flaş bir teklif yapılacak. İşte Beşiktaş'ın takas teklifi ve gözden çıkarılan 4 yıldız...
11 Aralık 2019 Çarşamba 11:36
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor...
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Sezona teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını adeta mest ediyor.
Ligin ilk 6 haftasında aldığı 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puan toplayan ve kalesinde 12 gol gören Kara Kartal, son 8 haftada aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışına ortak oldu.
Ligin ilk yarısının bitimine 3 maç kala yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı.
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılar, ocak ayını hareketli geçirmeyi planlıyor.