Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup eden Beşitkaş'ta moraller yerinde. Siyah-beyazlıların ligin son 8 haftasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, zirveye tutundu. Kartal'da ara transfer için çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için flaş bir teklif yapılacak. İşte Beşiktaş'ın takas teklifi ve gözden çıkarılan 4 yıldız...

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





