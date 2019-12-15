Beşiktaş kritik virajda! İşte Abdullah Avcı'nın Malatyaspor 11'i

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligde 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesi hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

15 Aralık 2019 Pazar 02:05 Güncelleme: 15.12.2019 02:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





