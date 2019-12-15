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Beşiktaş kritik virajda! İşte Abdullah Avcı'nın Malatyaspor 11'i
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligde 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesi hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
15 Aralık 2019 Pazar 02:05
Güncelleme: 15.12.2019 02:05
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi.
18 MAÇTIR YENİLMİYOR Beşiktaş,evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta en son Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı; 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.