Dev avcısı

Yeni Malatyaspor lige damga vurmaya devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a yenilse de İstanbul'un 3 takımı karşısında adeta aslan kesildi. Evinde Galatasaray'ı konuk eden Malatya 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve dün akşam da Beşiktaş'a kafa tuttu. Bu kez istediğini de aldı. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Yeni Malatyaspor, 85. dakikada Bifouma ile öne geçti. Fransız golcü, Güven'i şık hareketlerle saf dışı bırakıp uzak köşeye topu bırakıverdi.



PENALTI KAZANDIRDI

Bifouma bununla da sınırlı kalmadı ve uzatma dakikalarında takımına penaltı kazandırdı. 90+9'da topun başına geçen Jahovic atışı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Son 3 deplasman maçından 3 beraberlikle ayrılan konuk ekip bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ayrıca 5 karşılaşma sonra da hanesine galibiyet yazdırdı. Vodafone Stadı'ndan mutlu bir şekilde ayrılan Yeni Malatyaspor, puanını 23'e çıkardı ve 7. sırada kendisine yer buldu. Bu hafta sahasında Çaykur Rize'yi ağırlayacak.