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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Dev avcısı

Dev avcısı

ve ’den 1’er puan koparan sarı-kırmızılı takım, dün akşam ’ı mağlup etti. 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Yeni Malatyaspor lige damga vurmaya devam ediyor. yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 'a yenilse de 'un 3 takımı karşısında adeta aslan kesildi. Evinde 'ı konuk eden Malatya 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 'de ile 0-0 berabere kaldı ve dün akşam da 'a kafa tuttu. Bu kez istediğini de aldı. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen , 85. dakikada Bifouma ile öne geçti. Fransız golcü, Güven'i şık hareketlerle saf dışı bırakıp uzak köşeye topu bırakıverdi.

PENALTI KAZANDIRDI
Bifouma bununla da sınırlı kalmadı ve uzatma dakikalarında takımına penaltı kazandırdı. 90+9'da topun başına geçen Jahovic atışı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Son 3 deplasman maçından 3 beraberlikle ayrılan konuk ekip bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ayrıca 5 karşılaşma sonra da hanesine galibiyet yazdırdı. Vodafone Stadı'ndan mutlu bir şekilde ayrılan Yeni Malatyaspor, puanını 23'e çıkardı ve 7. sırada kendisine yer buldu. Bu hafta sahasında 'yi ağırlayacak.

  1. 16.12.2019
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