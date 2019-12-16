''Haksız rekabet yapıldı''
Beşiktaş galibiyeti için oyuncularını tebrik eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin transfer sapma oranını yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Türk futbolunun finansman açısından sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gevrek, "Bu artışı doğru bulmuyorum. İsteyen kulüpler olabilir belki ama federasyonun tüm kulüpleri düşünüp ve izin vermemesi gerekiyordu. Bu haksız rekabet doğuruyor" dedi.
Beşiktaş galibiyeti için oyuncularını tebrik eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin transfer sapma oranını yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Türk futbolunun finansman açısından sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gevrek, "Bu artışı doğru bulmuyorum. İsteyen kulüpler olabilir belki ama federasyonun tüm kulüpleri düşünüp ve izin vermemesi gerekiyordu. Bu haksız rekabet doğuruyor" dedi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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