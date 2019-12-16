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16 Aralık 2019, Pazartesi
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''Haksız rekabet yapıldı''

''Haksız rekabet yapıldı''

galibiyeti için oyuncularını tebrik eden Başkanı , 'nin sapma oranını yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Türk futbolunun finansman açısından sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gevrek, "Bu artışı doğru bulmuyorum. İsteyen kulüpler olabilir belki ama federasyonun tüm kulüpleri düşünüp ve izin vermemesi gerekiyordu. Bu haksız rekabet doğuruyor" dedi.

Beşiktaş galibiyeti için oyuncularını tebrik eden Başkanı , 'nin sapma oranını yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Türk futbolunun finansman açısından sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gevrek, "Bu artışı doğru bulmuyorum. İsteyen kulüpler olabilir belki ama federasyonun tüm kulüpleri düşünüp ve izin vermemesi gerekiyordu. Bu haksız rekabet doğuruyor" dedi.

  1. 16.12.2019
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