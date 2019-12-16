''Haksız rekabet yapıldı''

Beşiktaş galibiyeti için oyuncularını tebrik eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin transfer sapma oranını yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Türk futbolunun finansman açısından sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gevrek, "Bu artışı doğru bulmuyorum. İsteyen kulüpler olabilir belki ama federasyonun tüm kulüpleri düşünüp ve izin vermemesi gerekiyordu. Bu haksız rekabet doğuruyor" dedi.