Sergen Yalçın: Çok çalıştık

Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta deviren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın galibiyet için çok çalıştıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Hafta içi 3 gün boyunca bu maçın analizini yaptık. Bifouma'yı bilerek beklettim. Maçın sonlarına doğru boşluklar bulacağımızı biliyordum. Rakibe sadece birkaç karambol pozisyon verdik. Belki üretken değildik ama Beşiktaş'ı durdurmayı bildik. Benim takımların ofansif oynar ama bundan sonra oyun anlayışımızı değiştireceğiz. Daha defansif oynayacağız çünkü Süper Lig'de böyle oynanıyor" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, Dolmabahçe'yi özlediğini belirtti ve Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında başarı diledi.