Sergen Yalçın: Çok çalıştık
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın 3 gün boyunca analiz yaptıklarını söyledi. Beşiktaş karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta deviren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın galibiyet için çok çalıştıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Hafta içi 3 gün boyunca bu maçın analizini yaptık. Bifouma'yı bilerek beklettim. Maçın sonlarına doğru boşluklar bulacağımızı biliyordum. Rakibe sadece birkaç karambol pozisyon verdik. Belki üretken değildik ama Beşiktaş'ı durdurmayı bildik. Benim takımların ofansif oynar ama bundan sonra oyun anlayışımızı değiştireceğiz. Daha defansif oynayacağız çünkü Süper Lig'de böyle oynanıyor" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, Dolmabahçe'yi özlediğini belirtti ve Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında başarı diledi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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