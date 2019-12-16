Sergen Yalçın: Çok çalıştık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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: Çok çalıştık

Sergen Yalçın: Çok çalıştık

BtcTurk ’un teknik direktörü 3 gün boyunca analiz yaptıklarını söyledi. karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

'ı Vodafone Park'ta deviren 'da teknik direktör galibiyet için çok çalıştıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Hafta içi 3 gün boyunca bu maçın analizini yaptık. Bifouma'yı bilerek beklettim. Maçın sonlarına doğru boşluklar bulacağımızı biliyordum. Rakibe sadece birkaç karambol pozisyon verdik. Belki üretken değildik ama Beşiktaş'ı durdurmayı bildik. Benim takımların ofansif oynar ama bundan sonra oyun anlayışımızı değiştireceğiz. Daha defansif oynayacağız çünkü 'de böyle oynanıyor" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, Dolmabahçe'yi özlediğini belirtti ve Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında başarı diledi.

  1. 16.12.2019
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