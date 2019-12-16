Kadroyu baştan aşağıya değiştirdi
Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Lens ve Erdem Seçgin, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu.
Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Lens ve Erdem Seçgin, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu. Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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