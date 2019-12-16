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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Kadroyu baştan aşağıya değiştirdi

Kadroyu baştan aşağıya değiştirdi

'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, , , , Lens ve , mücadelesinde yedek soyundu.

'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, , , , Lens ve , mücadelesinde yedek soyundu. Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi.

  1. 16.12.2019
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