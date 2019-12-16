Kartal isabet ettiremedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kartal isabet ettiremedi

isabet ettiremedi

Kartal isabet ettiremedi

 Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen , kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, siyahbeyazlı ekibin hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu.

Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen , kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, siyahbeyazlı ekibin hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal isabet ettiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN