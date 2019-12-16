Kartal isabet ettiremedi

Yeni Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen Beşiktaş, kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. Özellikle Diaby ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, siyahbeyazlı ekibin hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu.