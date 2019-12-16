''Rakip akıllı oynadı'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ''Rakip akıllı oynadı''

''Rakip akıllı oynadı''

''Rakip akıllı oynadı''

'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, kendi evlerinde yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçı baştan sona kontrol ettik ama 3 puanla ayrılamadık. Bu maçı kazansaydık çok daha güçlü olabilirdik. akıllı oynadı ve attıkları golle kırılma yaşandı. Bu defteri kapattık. Daha fazla çalışıp, önümüze bakmalıyız" diye konuştu.

'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, kendi evlerinde yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçı baştan sona kontrol ettik ama 3 puanla ayrılamadık. Bu maçı kazansaydık çok daha güçlü olabilirdik. akıllı oynadı ve attıkları golle kırılma yaşandı. Bu defteri kapattık. Daha fazla çalışıp, önümüze bakmalıyız" diye konuştu.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Rakip akıllı oynadı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN