''Rakip akıllı oynadı''

Kartal'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, kendi evlerinde yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçı baştan sona kontrol ettik ama 3 puanla ayrılamadık. Bu maçı kazansaydık çok daha güçlü olabilirdik. Malatya akıllı oynadı ve attıkları golle kırılma yaşandı. Bu defteri kapattık. Daha fazla çalışıp, önümüze bakmalıyız" diye konuştu.