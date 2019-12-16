''Rakip akıllı oynadı''
Kartal'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, kendi evlerinde yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçı baştan sona kontrol ettik ama 3 puanla ayrılamadık. Bu maçı kazansaydık çok daha güçlü olabilirdik. Malatya akıllı oynadı ve attıkları golle kırılma yaşandı. Bu defteri kapattık. Daha fazla çalışıp, önümüze bakmalıyız" diye konuştu.
Kartal'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, kendi evlerinde yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçı baştan sona kontrol ettik ama 3 puanla ayrılamadık. Bu maçı kazansaydık çok daha güçlü olabilirdik. Malatya akıllı oynadı ve attıkları golle kırılma yaşandı. Bu defteri kapattık. Daha fazla çalışıp, önümüze bakmalıyız" diye konuştu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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