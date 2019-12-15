Ahmet Nur Çebi'den taraftara olay sözler!

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+8. dakikada Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 27 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor'un puanı ise 23'e yükseldi. Beşiktaş'ta Caner Erkin 90+8. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog olay oldu.

15 Aralık 2019 Pazar 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





