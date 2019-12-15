Ahmet Nur Çebi'den taraftara olay sözler!

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+8. dakikada Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 27 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor'un puanı ise 23'e yükseldi. Beşiktaş'ta Caner Erkin 90+8. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog olay oldu.
15 Aralık 2019 Pazar 22:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken ligde 8 hafta sonra mağlup oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligdeki son yenilgisini 6. haftada Trabzonspor'a 4-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı.
Geride kalan 6 maçta Galatasaray, YukatelDenizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u1-0'lık skorlarla mağlup eden Beşiktaş; Antalyaspor'u 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti.
AHMET NUR ÇEBİ'DEN OLAY SÖZLER
Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog olay oldu.