Ersun Yanal: Hata lüksümüz yok
Sarı-lacivertlilerin hocası Ersun Yanal, üst üste deplasmanda oynanacak maçlar öncesi öğrencilerine mesaj gönderdi ve 'Hata yapma lüksümüz yok' diyerek oyuncularını uyardı.
Sarı-lacivertlilerin hocası Ersun Yanal, üst üste deplasmanda oynanacak maçlar öncesi öğrencilerine mesaj gönderdi. Malatya ve Göztepe'ye karşı kritik 90 dakikaya çıkacak öğrencilerini uyaran Yanal, "Ligdeki en zorlu dönemeçlerden birindeyiz. Bu iki maçta hata yapmazsak şampiyonluk yarışında avantajını elimize alırız. Bu kadar çok zirve yarışı veren takımın yer aldığı ligde artık hata yapma lüksümüz yok" dedi.
ERSUN YANAL'DAN TOLGAY'A: HAZIR OL
Sezon başı yaşadığı sakatlığın ardından beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan için Ersun Yanal harekete geçti. Fenerbahçe'nin hocası, yalnızca iki lig maçında 6 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcuya daha fazla şans verecek. Yanal'ın idmanlardaki performansıyla öne çıkmayı başaran tecrübeli orta sahayı hazır olması konusunda uyardığı öğrenildi.
- 19.11.2019
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