Ersun Yanal: Hata lüksümüz yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal: Hata lüksümüz yok

: Hata lüksümüz yok

Ersun Yanal: Hata lüksümüz yok

Sarı-lacivertlilerin hocası , üst üste deplasmanda oynanacak maçlar öncesi öğrencilerine mesaj gönderdi ve 'Hata yapma lüksümüz yok' diyerek oyuncularını uyardı.

Sarı-lacivertlilerin hocası , üst üste deplasmanda oynanacak maçlar öncesi öğrencilerine mesaj gönderdi. ve 'ye karşı kritik 90 dakikaya çıkacak öğrencilerini uyaran Yanal, "Ligdeki en zorlu dönemeçlerden birindeyiz. Bu iki maçta hata yapmazsak şampiyonluk yarışında avantajını elimize alırız. Bu kadar çok zirve yarışı veren takımın yer aldığı ligde artık hata yapma lüksümüz yok" dedi.

ERSUN YANAL'DAN TOLGAY'A: HAZIR OL
Sezon başı yaşadığı sakatlığın ardından beklentilerin uzağında kalan için Ersun Yanal harekete geçti. 'nin hocası, yalnızca iki lig maçında 6 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcuya daha fazla şans verecek. Yanal'ın idmanlardaki performansıyla öne çıkmayı başaran tecrübeli orta sahayı hazır olması konusunda uyardığı öğrenildi.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal: Hata lüksümüz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN