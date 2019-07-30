Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDI Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte o soruların yanıtı...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

Organizasyon komitesi yetkilileri bugüne dek 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.

Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan Audi Cup'ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

BAYERN 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2009 yılından bu yana toplam 5 kez düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid birer defa şampiyonluk kazandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari