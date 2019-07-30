Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

hazırlıklarını sürdüren özel bir turnuva olan 'ta Alman devi ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar heyecanlı karşılaşma öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçına dair merak edilenler ve tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDI Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte o soruların yanıtı...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

Organizasyon komitesi yetkilileri bugüne dek 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.

Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan 'ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

BAYERN 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2009 yılından bu yana toplam 5 kez düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih 3, ve birer defa şampiyonluk kazandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

  1. 30.07.2019
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