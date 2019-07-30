Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe özel bir turnuva olan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar heyecanlı karşılaşma öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçına dair merak edilenler ve tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDI Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte o soruların yanıtı...
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.
Organizasyon komitesi yetkilileri bugüne dek 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.
Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan Audi Cup'ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.
BAYERN 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2009 yılından bu yana toplam 5 kez düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid birer defa şampiyonluk kazandı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
- 30.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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