Fenerbahçe'de şok sakatlık

Fenerbahçe Bayern Münih maçı 2019 AUDI Cup turnuvası kapsamında Avrupa'nın önemli takımlarından Bayern Münih ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşan Tottenham mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ilk finalist olmayı başarmıştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise Bayern Münih ile karşılaştığı mücadele şok bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında aldığı darbe sonucu sakatlanan Hasan Ali Kaldırım devam edemeyerek 21. dakikada yerini Dirar'a bırakmak zorunda kaldı.

Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki saatlerde belli olacağı öğrenildi.