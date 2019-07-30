Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe AUDI Cup kapsamında Alman devi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısında şok bir sakatlık yaşadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Bayern Münih maçı 2019 AUDI Cup turnuvası kapsamında Avrupa'nın önemli takımlarından Bayern Münih ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşan Tottenham mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ilk finalist olmayı başarmıştı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise Bayern Münih ile karşılaştığı mücadele şok bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında aldığı darbe sonucu sakatlanan Hasan Ali Kaldırım devam edemeyerek 21. dakikada yerini Dirar'a bırakmak zorunda kaldı.
Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki saatlerde belli olacağı öğrenildi.
- 30.07.2019
- Güncelleme: 30.07.2019 23:04
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Fenerbahçe'de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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