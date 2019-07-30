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30 Temmuz 2019, Salı
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'de şok sakatlık

Fenerbahçe'de şok sakatlık

AUDI Cup kapsamında Alman devi ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısında şok bir sakatlık yaşadı. İşte detaylar...

maçı 2019 AUDI Cup turnuvası kapsamında Avrupa'nın önemli takımlarından Bayern Münih ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk karşılaşmasında ile karşılaşan Tottenham mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ilk finalist olmayı başarmıştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise Bayern Münih ile karşılaştığı mücadele şok bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında aldığı darbe sonucu sakatlanan devam edemeyerek 21. dakikada yerini Dirar'a bırakmak zorunda kaldı.

Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki saatlerde belli olacağı öğrenildi.

  1. 30.07.2019
  2. Güncelleme: 30.07.2019 23:04
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