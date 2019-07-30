Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya kampını tamamlamasının ardından Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham'ın katıldığı AUDI Cup'a katılan Sarı-Lacivertliler ilk maçını bugün 21:30'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki yıldız bir isim için de önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer harekatı ve detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 19:47
Güncelleme: 30.07.2019 19:47
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Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.
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Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.
Sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındaki performansla beğeni toplayan Sarı-Lacivertliler rotasyonlu bir kadro oluşturmak için takviyeleri sürdürecek gibi görünüyor.
Özellikle Max Kruse transferiyle taraftarlarını memnun etmeyi başaran Kanarya'da orta saha için de yıldız bir isim gündemdeydi.