Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya kampını tamamlamasının ardından Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham'ın katıldığı AUDI Cup'a katılan Sarı-Lacivertliler ilk maçını bugün 21:30'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki yıldız bir isim için de önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer harekatı ve detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 19:47 Güncelleme: 30.07.2019 19:47
Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındaki performansla beğeni toplayan Sarı-Lacivertliler rotasyonlu bir kadro oluşturmak için takviyeleri sürdürecek gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Özellikle Max Kruse transferiyle taraftarlarını memnun etmeyi başaran Kanarya'da orta saha için de yıldız bir isim gündemdeydi.

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