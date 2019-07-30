Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız için kritik gün!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya kampını tamamlamasının ardından Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham'ın katıldığı AUDI Cup'a katılan Sarı-Lacivertliler ilk maçını bugün 21:30'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki yıldız bir isim için de önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer harekatı ve detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 19:47 Güncelleme: 30.07.2019 19:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





