Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu belirsiz... Fenerbahçe’de tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli file bekçisi ile henüz temasa geçmeyen sarı lacivertlilerin kararı netlik kazanmış değil.
Teknik direktör Ersun Yanal, 17 yıldır sarı lacivertli formayı terleten ve sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile ilgili olumlu rapor verdi fakat yönetim kanadında görüş ayrılığı olduğu belirtildi.
Yanal, takımda ağabeylik rolünü de üstlenmesi adına Demirel'in takımda kalmasını isterken, sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Volkan Demirel ise yönetimin kendisiyle ilgili kararını bekliyor.
- 17.07.2019
- Güncelleme: 17.07.2019 10:59
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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