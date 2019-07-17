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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ne ses var ne de görüntü! ... Son dakika haberleri

Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de 'in durumu belirsiz... ’de tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli file bekçisi ile henüz temasa geçmeyen sarı lacivertlilerin kararı netlik kazanmış değil.

Teknik direktör , 17 yıldır sarı lacivertli formayı terleten ve sözleşmesi sona eren ile ilgili olumlu rapor verdi fakat yönetim kanadında görüş ayrılığı olduğu belirtildi.

Yanal, takımda ağabeylik rolünü de üstlenmesi adına Demirel'in takımda kalmasını isterken, sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Volkan Demirel ise yönetimin kendisiyle ilgili kararını bekliyor.

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  1. 17.07.2019
  2. Güncelleme: 17.07.2019 10:59
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