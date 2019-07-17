Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal, 17 yıldır sarı lacivertli formayı terleten ve sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile ilgili olumlu rapor verdi fakat yönetim kanadında görüş ayrılığı olduğu belirtildi.

Yanal, takımda ağabeylik rolünü de üstlenmesi adına Demirel'in takımda kalmasını isterken, sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Volkan Demirel ise yönetimin kendisiyle ilgili kararını bekliyor.