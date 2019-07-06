Damien Comolli'den açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Damien Comolli'den FFP açıklaması!

Damien Comolli'den FFP açıklaması!

Damien Comolli'den FFP açıklaması!

bu yaz döneminde yetiştirdiği genç oyuncuları Avrupa'nın çeşitli takımlarına gönderiyor. Diaby, Weah, Nkunku gibi isimlerin satılması üzerine , Fransız basınına PSG'nin stratejisi hakkında konuştu.

, Fransız basınına verdiği röportajda 'nin transferdeki stratejisini yorumladı.

"ORJİNAL BİR DURUM DEĞİL"
Orjinal bir durum değil. , , ve uzun zamandır bunu yapıyor. Özellikle hücumda görev yapan bir oyuncunun yükselme şansının düşük olduğunu biliyorlar. Aynı zamanda para kazanmak için. Çünkü uyulması gereken durumda gelir de sağlıyor.

"GENÇ OYUNCULARI SATMANIN İKİ FARKLI SONUCU OLUR"

Önemli olan şu: Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanıza yardımcı olacak mı? Genç oyuncuları erken göndermenin iki farklı sonuçları var. Oyuncular daha sonra patlama yapabilir. Bu sebeple İngiliz kulüpleri, Juventus veya Barcelona genç oyuncuların transferinde sonraki satıştan pay veya geri satın alma opsiyonları üzerine madde koyarlar.

  1. 06.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Damien Comolli'den FFP açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN