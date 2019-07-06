Damien Comolli'den FFP açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fransız basınına verdiği röportajda PSG'nin transferdeki stratejisini yorumladı.

"ORJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Orjinal bir durum değil. Juventus, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona uzun zamandır bunu yapıyor. Özellikle hücumda görev yapan bir oyuncunun yükselme şansının düşük olduğunu biliyorlar. Aynı zamanda para kazanmak için. Çünkü Finansal Fair Play uyulması gereken durumda gelir de sağlıyor.

"GENÇ OYUNCULARI SATMANIN İKİ FARKLI SONUCU OLUR"

Önemli olan şu: Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanıza yardımcı olacak mı? Genç oyuncuları erken göndermenin iki farklı sonuçları var. Oyuncular daha sonra patlama yapabilir. Bu sebeple İngiliz kulüpleri, Juventus veya Barcelona genç oyuncuların transferinde sonraki satıştan pay veya geri satın alma opsiyonları üzerine madde koyarlar.