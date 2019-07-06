Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği sürüyor. Gelecek sezon takımdaki yerini alıp almayacağı merak konusu olan tecrübeli file bekçisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Damien Comolli'den şoke eden bir karar geldi. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak içinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.

Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Sözleşmesi biten tecrübeli eldivenin geleceğiyle ilgili teknik heyetten olumlu rapor çıktı.

Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Fakat Volkan Demirel'i şoke eden karar Damien Comolli'den geldi! İşte ayrıntılar...

Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'in takımdaki geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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