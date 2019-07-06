Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği sürüyor. Gelecek sezon takımdaki yerini alıp almayacağı merak konusu olan tecrübeli file bekçisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Damien Comolli'den şoke eden bir karar geldi. İşte ayrıntılar...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





