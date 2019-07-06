Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor… Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu. Ersun Yanal, işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda her oyuncuya yapacaklarını bire bir anlatan usta hoca, istedikleri olmayınca sinirden bakın ne yaptı? İşte detaylar…
6 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
Güncelleme: 06.07.2019 09:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu.
Her oyuncusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran tecrübeli teknik adam, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı.
Yanal, ikazlarda bulunurken, "Arkadaşlar direkt gol atabilirsiniz ama buradan da pas vermek zorundasınız. Tekrar oyna. Çık oğlum çık çık çık..." şeklinde sert bağırışları da duyuldu.
TARAFTARDAN BEĞENİ ALDI
Çalışma sırasındaki bu hırslı hareketleri Fenerbahçeli taraftarın beğesini kazanan Ersun Yanal için "İşi şimdiden sıkı tutmaya başlamış. Şampiyonluğu istiyor. Hırsını gösteriyor" yorumları yapıldı.