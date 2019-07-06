Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor… Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu. Ersun Yanal, işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda her oyuncuya yapacaklarını bire bir anlatan usta hoca, istedikleri olmayınca sinirden bakın ne yaptı? İşte detaylar…