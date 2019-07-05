Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi!

Transfer harekâtında hız kesmeyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde Ljubomir Fejsa, Yevhen Konoplyanka, Altay Bayındır Rodrigues ve Kolarov'u açıklaması bekleniyordu...

KOLAROV'DA İŞLEM TAMAM!

Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Bu isimlerden Sırp yıldız Aleksandar Kolarov ile ilgili tüm pürüzler giderilirken transferin resmi imzaya kaldığı öğrenildi.

Kolarov ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.