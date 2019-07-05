Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız Aleksandar Kolarov için sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı yıldız ismin transferiyle ilgili tüm pürüzleri giderdi. Kolarov'un resmi imza için yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Transfer harekâtında hız kesmeyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde Ljubomir Fejsa, Yevhen Konoplyanka, Altay Bayındır Rodrigues ve Kolarov'u açıklaması bekleniyordu...
KOLAROV'DA İŞLEM TAMAM!
Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Bu isimlerden Sırp yıldız Aleksandar Kolarov ile ilgili tüm pürüzler giderilirken transferin resmi imzaya kaldığı öğrenildi.
Kolarov ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 16:03
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Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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