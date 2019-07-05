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05 Temmuz 2019, Cuma
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Son dakika... Kolarov'u da bitirdi!

Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız için , prensip anlaşmasına vardığı yıldız ismin transferiyle ilgili tüm pürüzleri giderdi. Kolarov'un resmi imza için yakın zamanda 'a gelmesi bekleniyor.

harekâtında hız kesmeyen 'nin önümüzdeki hafta içinde Ljubomir Fejsa, Yevhen Konoplyanka, Altay Bayındır Rodrigues ve Kolarov'u açıklaması bekleniyordu...

Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi

KOLAROV'DA İŞLEM TAMAM!

Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Bu isimlerden Sırp yıldız ile ilgili tüm pürüzler giderilirken transferin resmi imzaya kaldığı öğrenildi.

Kolarov ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 16:03
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